Downdetector: пользователи Twitter сообщили о сбоях в работе соцсети

Пользователи Twitter из нескольких государств мира пожаловались на сбои в работе соцсети. Соответствующие данные есть на отслеживающем сбои и отключения интернет-ресурсов сайте Downdetector.

Отмечается, что жалобы на неполадки в работе Twitter начали поступать в 19:30 мск. При этом более 1,5 тыс. жалоб приходит из США и Великобритании. Кроме того, о проблемах заявили из Канады, Франции, Испании, Италии, Нидерландов, Швеции, Швейцарии, Колумбии и Японии.

Большинство пользователей столкнулись с ошибками в работе сайта и приложения. Ряд проблем обнаружили при соединении с сервером и входе в учетную запись.

Ранее пользователи Twitter из разных стран мира также пожаловались на сбои в работе соцсети. По их словам, проблема в работе была как в приложениях для смартфонов, так и в веб-версии сервиса. Некоторые пользователи также отмечали появление сообщения о проблемах при соединении с сервером социальной сети.