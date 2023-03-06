Жительница Подольска едва не сгорела, делая себе «домашний» маникюр

В Подольске местная жительница пыталась сделать себе маникюр и попала в больницу со множественными ожогами. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 5 марта в квартире россиянки на Садовой улице. По данным источника, женщина начала снимать старый маникюр с помощью ацетона. В какой-то момент жидкость и ее пары воспламенились, и огонь перебросился на другие предметы в комнате.

О пожаре в экстренные службы сообщили соседи россиянки. Прибывшие на место медики госпитализировали пострадавшую. В больнице ей диагностировали ожоги кистей второй степени.

Ранее стало известно, что в Иванове сотрудники экстренных служб спасли годовалую девочку, которая застряла в казане.