Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Welt: полиция ФРГ раскрыла международную хакерскую группировку с участием россиян

close
100%
Unsplash

Правоохранительные органы ФРГ раскрыли личности ряда членов международной хакерской группировки, в состав которой, как утверждается, входят граждане Германии, Российской Федерации, Молдавии и Украины. Об этом сообщает издание Die Welt.

В публикации отмечается, что Европол и Федеральное бюро расследований (ФБР) были привлечены к расследованию деятельности группировки «Двойной паук».

По информации управления уголовной полиции федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, участники хакерской группировки ответственны за серию кибератак по всему миру, в том числе взлом серверов университетской клиники Дюссельдорфа, германской медиагруппы Funke и систем округа Анхальт-Биттерфельд на востоке ФРГ.

В полиции Германии утверждают, что «Двойной паук» «имеет связи с Россией», но заявляют об отсутствии «доказательств связи» хакеров с российскими государственными структурами.

Ранее стало известно, что Великобритания и США ввели санкции в отношении семи граждан из России, подозреваемых в хакерской деятельности.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть