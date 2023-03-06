Welt: полиция ФРГ раскрыла международную хакерскую группировку с участием россиян

Правоохранительные органы ФРГ раскрыли личности ряда членов международной хакерской группировки, в состав которой, как утверждается, входят граждане Германии, Российской Федерации, Молдавии и Украины. Об этом сообщает издание Die Welt.

В публикации отмечается, что Европол и Федеральное бюро расследований (ФБР) были привлечены к расследованию деятельности группировки «Двойной паук».

По информации управления уголовной полиции федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, участники хакерской группировки ответственны за серию кибератак по всему миру, в том числе взлом серверов университетской клиники Дюссельдорфа, германской медиагруппы Funke и систем округа Анхальт-Биттерфельд на востоке ФРГ.

В полиции Германии утверждают, что «Двойной паук» «имеет связи с Россией», но заявляют об отсутствии «доказательств связи» хакеров с российскими государственными структурами.

Ранее стало известно, что Великобритания и США ввели санкции в отношении семи граждан из России, подозреваемых в хакерской деятельности.