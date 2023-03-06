В Иране заявили, что отравление девочек в школе могло быть «актом биотерроризма»

Глава комиссии по здравоохранению парламента Ирана Хосейн Али Шахриари заявил, что протестующие могли якобы совершить «акт биотерроризма», не достигнув своих целей по свержению режима в Иране. Об этом он сообщил РИА Новости.

По его словам, «биотеррористические акты» не всегда оставляют тяжелые последствия или имеют симптомы, которые могут встревожить население.

Ранее в Тегеране и ряде других городов Ирана жители вышли на акции протеста из-за серии отравлений школьниц неизвестным токсическим веществом.

Отмечается, что девочки жалуются на тошноту и головные боли. Среди пострадавших уже несколько сотен человек, а случаи отравления зафиксировали в 30 школах в 10 из 31 провинции Ирана.

ЕС расширил персональные санкции против физлиц и организаций Ирана, которые причастны к подавлению протестов в этой стране.

В санкционный список добавлены более 30 физлиц, включая министров культуры и образования Ирана, а также две организации, связанные с иранскими правоохранительными органами.