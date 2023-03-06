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Внучка «случайно» убила свою бабушку, сломав ей нос

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Nikolay Gyngazov/Global Look Press

На Кубани внучка подозревается в убийстве своей бабушки. Пожилая женщина скончалась после «случайного» удара по лицу. Об этом сообщает Kub Mash со ссылкой на сообщение прокуратуры Каневского района Краснодарского края.

Женщина подозревается в причинении смерти по неосторожности своей 76-летней бабушке.

Известно, что подозреваемая два последних года ухаживала за своей пожилой родственницей, так как та уже не могла передвигаться самостоятельно. Видимо, женщина была вынуждена жить с пенсионеркой постоянно и часто ссорилась с ней из-за мелких бытовых разногласий.

В день трагедии женщины снова поссорились, и подозреваемая в порыве ярости ударила бабушку по лицу кулаком, а потом ушла из комнаты по своим делам.

Когда она вернулась обратно, то обнаружила, что пожилая женщина умерла. Выяснилось, что сильный удар, который подозреваемая называет «случайным», стал причиной перелома носа. Из-за травмы бабушка потеряла возможность дышать, не смогла попросить о помощи и задохнулась вскоре после ссоры.

Сообщается, что за расследованием дела следит районная прокуратура.

Ранее стало известно, что россиянку, убившую свою бабушку по ее просьбе, осудили на шесть лет.

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