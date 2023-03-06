В депздраве Москвы заявили о наличии обоих компонентов вакцин во всех пунктах вакцинации

Оба компонента вакцины от коронавируса имеются во всех пунктах вакцинации в Москве. Об этом говорится в заявлении на сайте департамента здравоохранения столицы.

«В организациях, подведомственных департаменту здравоохранения Москвы, в достаточном количестве имеются оба компонента вакцины от COVID-19», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в московские медучреждения поставили первый компонент вакцины от Министерства здравоохранения РФ.

Ранее в департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что ревакцинироваться от коронавируса можно любым компонентом вакцины «Спутник V». При этом в столичном департаменте здравоохранения добавили, что у большинства жителей Москвы с учетом массовой вакцинации сформировался иммунитет к коронавирусу. В ближайшее время ожидается поставка первого компонента вакцины «Спутник V» от Министерства здравоохранения.

Ранее на сайте правительства и мэра столицы сообщалось, что в Москве закончился первый компонент вакцины от коронавируса «Спутник V». Также ждут поставки других вакцин от коронавируса — «ЭпиВакКороны» и «КовиВак». Запись на прививку этими препаратами приостановлена.

По информации оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, в России полную вакцинацию прошли более 84,9 млн раз, первым компонентом привились — более 94,6 млн раз.