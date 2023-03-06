В Турции ищут беременную женщину, обкрадывавшую пустующие из-за землетрясения квартиры

В турецком городе Адана камеры видеонаблюдения засняли беременную женщину, обворовывавшую квартиры людей, эвакуированных из-за землетрясения. Об этом сообщает турецкое издание Hürriyet.

На кадрах, попавших в сеть, видно, как женщина примеряет туфли, выбирая подходящие по размеру, красится и уносит выбранные вещи. Инцидент произошел в округе Джейхан. Жители обратились в управляющие службы, обнаружив пропажу у себя дома, после чего были просмотрены записи камер видеонаблюдения. В полиции занялись поиском подозреваемой.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее сообщалось, что испанская полиция арестовала членов криминальной группировки, состоящей из граждан Украины и России, которые специализировались на кражах в домах, где проживают беженцы с Украины. Всего были задержаны семь граждан Украины и трое россиян. Отмечается, что стоимость украденных вещей оценивается в €1,25 млн.