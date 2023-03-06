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В ЕС рассказали, когда начнется сбор «доказательств преступлений на Украине»

Представитель ЕК Виганд: центр по расследованию событий на Украине заработает в Гааге к лету

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David Mdzinarishvili/Reuters

Представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил, что Международный центр по сбору «доказательств преступлений на Украине» должен заработать в Гааге к лету этого года. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, работа по созданию организации уже идет.

«Основные элементы центра должны заработать к лету», — рассказал Виганд.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала об учреждении данного центра в начале февраля. В координации сбора доказательств вместе с центром будет участвовать совместная команда следователей под патронажем Eurojust. Комиссар Европейской комиссии Дидье Рейндерс до этого высказывал предположение, что центр начнет деятельность в июле 2023 года.

Ранее генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявлял, что конференция United for Justice станет «юридическим Рамштайном». Конференция прошла во Львове 4 марта. Темой обсуждения стало создание Специального трибунала для расследований преступлений в ходе украинского конфликта. Кроме того, речь шла о механизме «компенсаций» и введении ответственности на национальном уровне.

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