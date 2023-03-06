В СПЧ призвали спецслужбы усилить бдительность из-за угроз с Украины

Член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод призвал спецслужбы и правоохранительные органы усилить бдительность дна фоне сообщений о предотвращении деятельности украинских радикалов в российских регионах и обострения антироссийских настроений на Западе, передает РИА Новости.

Он заявил, что «от агрессивной киевской власти можно ожидать чего угодно», но в России спецслужбы уже не раз предотвращали деятельность украинских радикалов, направленных в том числе на известных персон.

«При нынешнем обострении антироссийской истерии Запада спецслужбам и правоохранительными органам России необходимо многократно усилить бдительность для обеспечения безопасности россиян», — подчеркнул Брод.

Ранее Федеральная служба безопасности РФ сообщила, что предотвратила покушение на главу совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева. По информации ведомства, его планировали украинские спецслужбы по аналогии со схемой убийства журналистки Дарьи Дугиной, которая погибла летом прошлого года.