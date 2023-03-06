Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В СПЧ призвали спецслужбы усилить бдительность из-за угроз с Украины

close
100%
Телеграм-канал «СПЧ - Совет по правам человека»

Член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод призвал спецслужбы и правоохранительные органы усилить бдительность дна фоне сообщений о предотвращении деятельности украинских радикалов в российских регионах и обострения антироссийских настроений на Западе, передает РИА Новости.

Он заявил, что «от агрессивной киевской власти можно ожидать чего угодно», но в России спецслужбы уже не раз предотвращали деятельность украинских радикалов, направленных в том числе на известных персон.

«При нынешнем обострении антироссийской истерии Запада спецслужбам и правоохранительными органам России необходимо многократно усилить бдительность для обеспечения безопасности россиян», — подчеркнул Брод.

Ранее Федеральная служба безопасности РФ сообщила, что предотвратила покушение на главу совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева. По информации ведомства, его планировали украинские спецслужбы по аналогии со схемой убийства журналистки Дарьи Дугиной, которая погибла летом прошлого года.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть