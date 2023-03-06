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Мать погибшего на Украине военного требует признать его отца не членом их семьи

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Александр Гальперин/РИА Новости

Мать погибшего на Украине военного из Оренбургской области просит признать его отца не членом семьи покойного, сообщает пресс-служба Акбулакского районного суда.

6 марта стало известно, что в суд поселка Акбулак поступил иск от местной жительницы к ее бывшему мужу. Женщина требует признать его не членом их семьи.

Дело в том, что сын заявительницы погиб при исполнении во время боевых действий на Украине. Теперь она и ее несовершеннолетняя внучка имеют право получить государственные социальные выплаты в равных долях, так как являются членами семьи погибшего военного.

Его биологический отец также имеет формальное право на получение такой же доли, но женщина указала в исковом заявлении на то, что их брак с отцом военного был расторгнут более 15 лет назад. Также мужчина не выплачивал алименты, злоупотреблял алкоголем и не участвовал в воспитании общего ребенка.

Заявительница попросила суд признать ее бывшего мужа не членом семьи погибшего сына, чтобы не дать ему возможность получить положенные по закону выплаты и страховые пособия по факту гибели военнослужащего.

Вопрос о принятии искового заявления к производству решается в настоящий момент.

Ранее стало известно, что семья военнослужащего из Тувы заявила в полицию на анонимного пользователя социальных сетей, который написал, что они желают смерти военному из-за государственных компенсаций.

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