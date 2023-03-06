Мать погибшего на Украине военного требует признать его отца не членом их семьи

Мать погибшего на Украине военного из Оренбургской области просит признать его отца не членом семьи покойного, сообщает пресс-служба Акбулакского районного суда.

6 марта стало известно, что в суд поселка Акбулак поступил иск от местной жительницы к ее бывшему мужу. Женщина требует признать его не членом их семьи.

Дело в том, что сын заявительницы погиб при исполнении во время боевых действий на Украине. Теперь она и ее несовершеннолетняя внучка имеют право получить государственные социальные выплаты в равных долях, так как являются членами семьи погибшего военного.

Его биологический отец также имеет формальное право на получение такой же доли, но женщина указала в исковом заявлении на то, что их брак с отцом военного был расторгнут более 15 лет назад. Также мужчина не выплачивал алименты, злоупотреблял алкоголем и не участвовал в воспитании общего ребенка.

Заявительница попросила суд признать ее бывшего мужа не членом семьи погибшего сына, чтобы не дать ему возможность получить положенные по закону выплаты и страховые пособия по факту гибели военнослужащего.

Вопрос о принятии искового заявления к производству решается в настоящий момент.

Ранее стало известно, что семья военнослужащего из Тувы заявила в полицию на анонимного пользователя социальных сетей, который написал, что они желают смерти военному из-за государственных компенсаций.