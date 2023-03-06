В многоэтажке ЖК «Михайловский парк» в Москве произошел пожар

В Москве произошел пожар в многоэтажном домен ЖК «Михайловский парк» недалеко от станции метро «Окская». Об этом сообщило агентство «Москва» в Telegram-канале.

Уточняется, что возгорание наблюдалось в квартире на 23 этаже высотки, в ней находились люди.

Позднее стало известно, что пожар был ликвидирован на площади 10 кв. метров. О пострадавших в результате происшествия информации не поступало.

Ранее сообщалось о пожаре в частном доме в Промышленном районе Оренбурга. В результате ЧП погибли женщина и ее ребенок. Прибывшие на место следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам.

До этого в Подмосковье в частном доме были найдены тела 16-летней девушки и 26-летнего мужчины. Согласно предварительной версии, мужчина и девушка отравились угарным газом.