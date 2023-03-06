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Бизнесмен Малофеев рассказал, как узнал о своем покушении

Глава «Царьграда» Малофеев рассказал, что узнал о покушении от охраняющей его Росгвардии

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РИА Новости

Глава группы компаний «Царьград», миллиардер Константин Малофеев сообщил, что узнал о своем покушении от охраны. Об этом он сказал в эфире телеканала «Царьград».

«Узнал об этом от охраны, я хотел бы поблагодарить... и оперативную группу ФСБ, которая занимается этим делом... надеюсь, все будут пойманы и наказаны, и сотрудников Росгвардии, которые меня охраняют, все они проявили бдительность, и поэтому я здесь с вами», — сказал бизнесмен, добавив, что к таким инцидентам нужно быть готовым.

Малофеев высказал мнение, что «враг нервничает», потому что победа России «не за горами».

Ранее 6 марта Федеральная служба безопасности России сообщила, что предотвратила покушение на Константина Малофеева.

Позднее сам бизнесмен сообщил, что с ним все хорошо, никто не пострадал. Он также выразил надежду на то, что виновные в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной (журналистка, которую убили в Москве. — «Газета.Ru») будут наконец раскрыты и арестованы

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