Российский философ Дугин объяснил, кто и почему покушался на Малофеева

Философ Александр Дугин объяснил, кто и почему покушался на основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева. Его слова приводит Tsargrad.tv. Собеседник пояснил, что Запад понимает важность информационного противостояния в нынешней политической ситуации.

«Логика террористов НАТО и их прямых наймитов, киевских нацистов, понятна — уничтожение главных идеологов Русского Возрождения», — отметил философ.

Ранее Федеральная служба безопасности РФ заявила, что предотвратила покушение на Малофеева. В ведомстве пояснили, что теракт был организован украинскими спецслужбами. Машину бизнесмена планировали взорвать, прикрепив под ней самодельное взрывное устройство, как при убийстве журналистки Дарьи Дугиной.

Позднее Малофеев, комментируя сообщения о совершенном на него покушении, сообщил, что с ним все хорошо.