В Твери полиция пресекла попытку передать пряники с наркотиками в СИЗО

В Твери жительница Санкт-Петербурга пыталась передать пряники с наркотиками своему знакомому в СИЗО, сообщает МВД России по Тверской области.

По данным МВД, сотрудники ФСИН изучили содержимое и обнаружили, что в трех пряниках могут быть наркотические вещества. Пряники отравили на экспертизу, в ходе которой выяснилось, что в продуктах содержится 0,19 г метадона.

Женщина призналась в содеянном. Возбуждено уголовное дело, выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее в Москве отправитель по имени Зорро пытался передать в СИЗО наркотики, положив их в коробку с финиками.

Инцидент произошел в следственном изоляторе «Матросская тишина». Получателем посылки с запрещенным веществом значился 25-летний заключенный Влад Братков.

Вскоре полиция нашла россиянина по имени Зорро Магомедов. Сейчас правоохранители выясняют, является Магомедов отправителем или кто-то его подставил.