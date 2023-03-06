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Полицейские из Оренбургской области задержали иностранца, разыскиваемого за мошенничество и кражу

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В Оренбургской области был задержан мужчина, скрывающийся после совершения им мошенничества и кражи. Об этом сообщает НоксТВ со ссылкой на УМВД по Оренбургской области.

В Акбулакском районе области полицейские задержали 28-летнего гражданина из страны ближнего зарубежья. Сообщается, что ранее мужчина уже был судим на территории России.

Как сообщает пресс-служба ведомства, задержанный был в розыске с февраля 2022 года, когда об этом заявило ГУФСИН РФ по Краснодарскому краю.

Известно, что разыскивался мужчина после совершения им мошенничества в крупном размере и кражи с проникновением. Год обвиняемый провел скрываясь на стройках и рынках по всей России, ждал, пока истечет срок давности.

Недавно он решил, что уже может покинуть территорию РФ, но на границе его задержали сотрудники правоохранительных органов.

К настоящему моменту иностранец находится под арестом и ожидает экстрадиции в Краснодар.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге задержали иностранца, который стрелял из обреза в сотрудника ОМОНа.

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