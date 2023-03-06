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В Минздраве заявили о возможном увеличении ожидаемой продолжительность жизни в РФ

Мурашко: ожидаемая продолжительность жизни в России увеличится до 73,18 лет в 2023 году

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что ожидаемая продолжительность жизни в России может увеличиться до 73,18 лет в 2023 году. Его слова передает «Интерфакс».

Как отметил Мурашко, ожидается, что по итогам 2023 года показатель младенческой смертности удержится или снизится.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявляла, что ожидаемая продолжительность жизни в стране по итогам 2022 года увеличилась до 72,6 года. По ее словам, российское правительство уделяет особое внимание развитию здравоохранения в рамках соответствующего национального проекта.

В декабре 2022 года Михаил Мурашко сообщал, что в России вернулись к показателям смертности ниже 2019 года. Продолжительность жизни увеличилась от конца 2021 на 1,8 года. По словам главы Минздрава, Россия смогла выйти на устойчивую тенденцию снижения смертности. Министр также подчеркнул важность закладывания подходов, которые смогут менять показатель ожидаемой продолжительности жизни быстрее.

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