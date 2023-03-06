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МЧС России отправило вертолет Ми-8 для спасения группы рыбаков в Сахалинской области

МЧС России направило спасательный вертолет Ми-8 для спасения группы рыбаков в Сахалинской области. Об этом пишет газета «Известия».

Сообщается, что льдина, на которой находятся около 50 человек и несколько снегоходов, оторвалась в районе села Лесное.

На земле работает другая группа спасателей и представители государственной инспекции по маломерным судам.

Общее число участников спасательной операции составляет 14 человек и 11 единиц техники.

Ранее на Сахалине удалось спасти 18 рыбаков с дрейфующей льдины.

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