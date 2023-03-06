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В Южно-Сахалинске несколько улиц остались без электричества из-за аварии

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Сергей Красноухов/РИА Новости

Авария на сетях оставила без электричества четыре улицы в центральной части Южно-Сахалинска. Об этом сообщили ТАСС в компании «Сахалинэнерго».

«Аварийные отключения <…> на улицах Горького, Есенина, Комсомольской, Пуркаева», — заявили в диспетчерской предприятия.

Восстановить энергоснабжение планируется 6 марта в первой половине дня.

По предварительным данным, без электричества остались жители 50 многоквартирных домов, в которых проживают несколько тысяч человек.

Ранее сообщалось, что более 6 тыс. жителей Владивостока остались без тепла и горячей воды из-за аварии.

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