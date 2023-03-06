Вильфанд заявил, что весна не придет в Москву в ближайшую неделю

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что зимняя погода сохранится в столичном регионе всю предстоящую неделю.

«В течение всей недели <…> прояснения [будут] совсем редкие, буквально минуты, осадки. Ночная температура будет отрицательной всю неделю», — сказал он.

В первой половине недели днем температура ожидается около нуля, а ночью морозы будут до 8-10 градусов. Однако с четверга погода изменится.

«Дальше опять мы окажемся в тылу циклона, потому тепла ждать не нужно. По предварительным расчетам, в пятницу [будет] очень холодная погода — до 12 градусов мороза», — сказал метеоролог.

Ранее Вильфанд допустил, что весеннее потепление придет в Москву в 20-х числах марта.