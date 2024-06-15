Ученые продвинулись в разработке полностью съедобных роботов

Швейцарские ученые из Федеральной политехнической школы Лозанны (EFPL) объявили о прогрессе в разработке полностью съедобных роботов. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Reviews Materials (NRM).

Хотя роботы и еда кажутся несовместимыми понятиями, эксперименты по созданию пригодных к употреблению в пищу автономных устройств продвинулись вперед. Авторы разработок считают, что с помощью подобных машин можно решить ряд задач — сократить количество электронных отходов, доставлять питание и лекарства нуждающимся людям и животным, следить за здоровьем и получить новые гастрономический опыт.

В новой работе исследователи проанализировали, какие продукты можно использовать для изготовления съедобных частей и целых роботов.

«Мы все еще выясняем, какие съедобные материалы действуют так же, как несъедобные. Например, желатин может заменить резину, рисовое печенье похоже на пену, шоколадная пленка может защитить роботов во влажной среде, а смешивание крахмала и танина может имитировать коммерческие клеи», — объяснил ведущий автор статьи Дарио Флореано.

В 2017 году группа ученых из EFPL разработала и испытала роботизированный захват из желатина, а в 2023 году другая команда создала первую перезаряжаемую съедобную батарею из рибофлавина (витамин B2) и кверцетина из миндаля и каперсов, добавив активированный уголь для облегчения переноса электронов и сушеные водоросли нори в качестве изолятора. Готовый аккумулятор мог питать светодиод в течение пяти минут.

По словам исследователей, они продолжат эксперименты по конструированию машин из пищевых ингредиентов.

Сегодня основной технической проблемой в отрасли съедобных роботов остается соединение разных элементов в одну систему. Когда эту задачу получится решить, ученые займутся увеличением срока хранения роботизированной еды и улучшением ее вкусовых качеств.

Ранее ученые продемонстрировали работу микророботов, поедающих микробы и пластик в воде.