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Посол назвал нелегитимным решение G7 по доходам с российских активов

Антонов заявил, что решение G7 по доходам с российских активов нелегитимно

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Pavel Bednyakov/Global Look Press

Решение G7 по изъятию доходов с замороженных российских активов для того, чтобы финансировать Украину является нелегитимным и политизированным. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает РИА Новости.

«Решение «семерки» по использованию доходов с российских активов на нужды Киева — нелегитимный шаг. Здесь явно прослеживается политическая подоплека: поддержать агонизирующий режим в Киеве, которому безразличны судьбы простых украинцев», — заявил Антонов.

Российский дипломат подчеркнул, что западные страны в данный момент нарушают все нормы международного законодательства, превративших в обычных грабителей чужого имущества.

До этого посол Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты вынуждают своих сателлитов в Европе и Азии принять ответственность за кражу замороженных российских активов.

Российский дипломат подчеркнул, что все украденные деньги России просто пропадут в карманах киевских функционеров, так как, пояснил Антонов, украинская власть основана на казнокрадстве и воровстве.

Ранее в Госдуме назвали воровством предоставление кредита Украине за счет активов РФ.

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