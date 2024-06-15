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Небензя обвинил западных военных в прямом участии в конфликте на Украине

Небензя: западные военные вручную направляют атаки высокоточного оружия

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Defense Ministry/Global Look Press

Кадровые западные военные фактически в ручном режиме направляют атаки высокоточного оружия, переданного Западом на вооружение украинской армии. Об этом заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

«Нам также хорошо известно, что западные военные фактически в ручном режиме руководят процессом использования украинским режимом современных высокотехнологичных средств поражения, высокоточных и дальнего радиуса действия, будь то британский Storm Shadow или американский ATACMS, либо французские ракеты», — заявил Небензя на очередном заседании Совета Безопасности ООН.

Российский дипломат подчеркнул, что российскому военному руководству известна технологическая неспособность ВСУ управлять высокоточным вооружением Запада. Кроме того, подчеркнул Небензя, полетное задание для западных ракет и снарядов создается военнослужащими тех стран, которые поставляют это оружие.

До этого премьер-министр Британии Риши Сунак заявил, что Вооруженные силы Украины имеют право самостоятельно решать, каким образом применять британское вооружение, в том числе на российской территории.

Ранее Дмитрий Медведев заявил о катастрофическом сценарии для «бандеровского режима».

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