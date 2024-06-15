Песков заверил, что РФ добьется своих целей в СВО

Россия добьется своих целей в зоне спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая журналисту ВГТРК и автору Telegram-канала Павлу Зарубину.

Он отметил, что герои, которых пригласили на встречу с президентом РФ, — это яркие представители тех ребят, которые борются с этими проявлениями.

«И вот по ним можем с уверенностью сказать, что мы своих целей добьемся», - сказал представитель Кремля.

До этого он уточнил, что для Российской Федерации главным в СВО является достижений своих целей, предпочтительнее мирные переговоры. Песков отметил, что боевые действия на Украине начались после попыток России использовать политико-дипломатические инструменты в достижении целей РФ.

14 июня Путин назвал условия мирных переговоров с Киевом. По его словам, Россия готова начать переговоры при условии вывода Вооруженных сил Украины с территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.