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Песков заверил, что РФ добьется своих целей в СВО

Песков заявил, что Россия добьется своих целей в спецоперации.

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Павел Бедняков/РИА Новости

Россия добьется своих целей в зоне спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая журналисту ВГТРК и автору Telegram-канала Павлу Зарубину.

Он отметил, что герои, которых пригласили на встречу с президентом РФ, — это яркие представители тех ребят, которые борются с этими проявлениями.

«И вот по ним можем с уверенностью сказать, что мы своих целей добьемся», - сказал представитель Кремля.

До этого он уточнил, что для Российской Федерации главным в СВО является достижений своих целей, предпочтительнее мирные переговоры. Песков отметил, что боевые действия на Украине начались после попыток России использовать политико-дипломатические инструменты в достижении целей РФ.

14 июня Путин назвал условия мирных переговоров с Киевом. По его словам, Россия готова начать переговоры при условии вывода Вооруженных сил Украины с территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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Операция на Украине
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