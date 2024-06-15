Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мошенники «изобрели» старый-новый способ вымогательства денег у россиян

Мошенники придумали схему с «закрытием кредитов» граждан России

close
100%
Depositphotos

Мошенники придумали схему с «закрытием кредитов» граждан России, для чего они представляются сотрудниками инвестиционных компаний. Об этом сообщает газета »Известия» со ссылкой на Telegram-канал «Вестник Киберполиции России».

«Указанную схему выявил один из сотрудников по информационной безопасности Сбербанка, который обратил внимание на то, что один из клиентов банка попытался погасить кредиты сразу за 27 человек», — сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

После того, как инцидент стал известен службе безопасности банка, было проведено расследование, которое показало наличие еще трех подобных пирамид. Схема аферы действительно выглядит как типичная финансовая пирамида — доходы первых участников выплачиваются из средств последующих. А новое в этой схеме, как пояснил директор компании «S+Консалтинг» Александр Силаков, это комбинация получения денег через кредитный механизм.

До этого пожилой москвич поговорил с мошенниками и потерял почти 13 млн рублей.

Ранее российская школьница случайно устроилась на работу к мошенникам и сдалась полиции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами