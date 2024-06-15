Мошенники «изобрели» старый-новый способ вымогательства денег у россиян

Мошенники придумали схему с «закрытием кредитов» граждан России, для чего они представляются сотрудниками инвестиционных компаний. Об этом сообщает газета »Известия» со ссылкой на Telegram-канал «Вестник Киберполиции России».

«Указанную схему выявил один из сотрудников по информационной безопасности Сбербанка, который обратил внимание на то, что один из клиентов банка попытался погасить кредиты сразу за 27 человек», — сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

После того, как инцидент стал известен службе безопасности банка, было проведено расследование, которое показало наличие еще трех подобных пирамид. Схема аферы действительно выглядит как типичная финансовая пирамида — доходы первых участников выплачиваются из средств последующих. А новое в этой схеме, как пояснил директор компании «S+Консалтинг» Александр Силаков, это комбинация получения денег через кредитный механизм.

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