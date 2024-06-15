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В посольстве заявили, что россиянам в США угрожали тюрьмой

Антонов: ряд граждан РФ были вынуждены вернуться из-за угрозы тюрьмы в США

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MFA Russia/Global Look Press

Граждане России подвергались преследованию местных властей в США. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает РИА Новости.

«Случай с (главой движения «Русская молодежь Америки») Игорем Кочаном — не единичный в череде американских провокаций», — отметил дипломат.

Он обратил внимание, что россияне были вынуждены вернуться на Родину из-за угроз ареста и лишения свободы. В качестве примера Антонов также привел случаи, когда «к соотечественникам врывались» спецслужбы.

До этого Кочан рассказывал, что сотрудники ФБР приходили к представителям русской общины в Нью-Йорке после того, как изъяли телефон у него самого. Глава движения покинул США и сейчас находится в России.

В начале февраля Антонов заявил, что дипломаты РФ предпримут все меры для того, чтобы осужденные в США россияне были бы освобождены и вернулись домой. Об этом он сказал после посещения в американской тюрьме осужденного за кибермошенничество гражданина России Владислава Клюшина.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.

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