Россияне в июле планируют отдыхать в Краснодарском крае и Абхазии

Заметнее всего вырос спрос на отдых в июле в Дивноморском: жильем в селе рядом с Геленджиком интересуются 3 раза чаще, чем в начале лета. А в 2 раза более востребованными стали отели Кабардинки, Туапсе и Ейска. Это показало исследование OneTwoTrip, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Популярность и других направлений Краснодарского края увеличилась в июле. В топ вошли: Лазаревское (доля выросла на 66,6%), Геленджик (59,1%), Джубга (55,0%), Витязево (+40,0%), Анапа (+35,2%), Новороссийск (+25,0%) и Сочи (+16,0%).

Кроме того, больше путешественников хотят в середине лета отправиться в Горно-Алтайск (+67,5%), Зеленоградск (54,3%), Плёс (+52,7%), Смоленск (+51,4%), Суздаль (+50,0%), Светлогорск (+50,0%), Дербент (+33,5%), Иркутск (+33,3%) и Владивосток (+27,3%).

Среди зарубежных направлений наиболее впечатляющий рост спроса показала Абхазия: интерес к отелям Гагры и Нового Афона вырос в 3 раза по сравнению с июнем, а к гостиницам в Сухуме — в 2 раза.

Также в 2 раза популярнее стали Алания и Мармарис, а в 1,5 раза — Сиде. В список попали еще несколько турецких локаций: Бодрум (+83,3%), Фетхие (+75,7%), Кемер (+73,2%), Белек (+65,3%), Измир (+54,4%), Каш (+53,2%), Анталья (+33,3%).

Помимо этого, в двадцатке направлений, которые стали более востребованными в июле, оказались Батуми (+77,8%), Нячанг (+75,5%), Санья (+66,6%), Мадрид (+51,8%), Мальдивы (+50,5%), Маскат (+50,0%) и Шарм-эш-Шейх (+16,8%).

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