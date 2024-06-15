Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Об этом сообщается на онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации.

Первым в красную зону на карте тревог попала украинская столица: в Киеве сирены включились в 02:11 мск. Затем предупреждение распространилась на всю территорию страны.

Накануне взрывы зафиксировали в столице Украины третий раз за день.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

До этого под удар Вооруженных Сил РФ попали склады с топливом аэропорта Борисполь под Киевом.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.