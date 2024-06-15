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Финляндия направит РФ ноту о подозрении в нарушении воздушных границ

МО Финляндии: страна направит РФ ноту о подозрении в нарушении воздушных границ

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Victor Lisitsyn

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что Хельсинки направит Москве ноту из-за подозрений в нарушении воздушного пространства Финляндии российскими самолетами. Об этом сообщает портал Yle.

По словам министра, вопрос является серьезным, и относятся к нему соответствующе.

«Нота направляется, однако драмы в этом нет», — пояснил он.

Пограничная служба Финляндии заявила 10 июня, что границу страны у города Ловийсы нарушили не один, а четыре самолета Вооруженных сил России.

До этого финская сторона сообщила, что подозревает в нарушении своих воздушных границ российский самолет. В Финляндии добавили, что российский самолет был в воздушном пространстве страны порядка двух минут. Финский МИД запросил разъяснения по подозрению в нарушении воздушного пространства у посольства РФ.

Ранее сообщалось, что финские истребители примкнули к миссии НАТО по патрулированию неба.

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