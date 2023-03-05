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Москвича ограбили четверо неизвестных, пока он ждал новую знакомую из душа

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Москве ограбили мужчину по фамилии Нагиев, пока он ждал интернет-знакомую из душа, сообщается в Telegram-канале Shot.

44-летний уроженец Азербайджана, проживающий в Москве, познакомился в социальных сетях с неизвестной, представившейся Анастасией. Девушка согласилась провести с ним ночь и приехала к нему на съемную квартиру.

По словам мужчины, около 04:00 интернет-знакомая захотела сходить в душ. Однако вместо этого она открыла входную дверь и в квартиру ворвались четверо неизвестных в масках. Они забрали 24 тыс. рублей и духи стоимостью 10 тыс. рублей. После этого злоумышленники скрылись вместе с девушкой.

Мужчина написал заявление в полицию. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Полицейские ищут злоумышленников.

Ранее в Крыму рабочий заплатил 86 тыс. рублей за пиццу для неизвестной с сайта знакомств.

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