В «Символе» и «Сердце Столицы» прошли масленичные гуляния

В конце февраля жители проектов «Символ» в Лефортово и «Сердца Столицы» на Шелепихинской набережной отпраздновали Масленицу, сообщает пресс-служба компании Донстрой.

Отмечается, что на территории проектов компании были организованы конкурсы, развлечения, накрыты столы с угощениями.

Так, например, в «Символе» прошло масленичное мероприятие «Русские спортивные забавы», которое префектура ЮВАО провела совместно с девелопером Донстрой.

«В парке «Зеленая река» выступали профессиональные артисты, работали площадки с творческими мастер-классами, традиционными русскими играми и спортивными соревнованиями. Все желающие угощались вкусными блинами и чаем», — говорится в сообщении.

Как отметили в компании, в «Символе» заселено уже более 4000 квартир. В шаговой доступности от домов функционирует необходимая инфраструктура, включая детский сад. Скоро завершится строительство школы.

В свою очередь, в «Сердце Столицы» проводы зимы прошли при поддержке управляющей компании «СМАРТ». Отмечается, что для жителей провели мастер-классы по рисованию, росписи матрешек и изготовлению игрушки из бумаги, а также устроили соревнования в эстафете и других подвижных играх. Кроме того, всех желающих угощали блинами, баранками и чаем из большого самовара.

В Донстрой уточнили, что проект «Сердце Столицы» близится к своему завершению. Там уже введены в эксплуатацию девять домов, строится последний корпус. На территории есть Центральный парк со спортивным стадионом, воркаут-зоной, пространством для отдыха с шезлонгами, событийной площадью, а также магазины, кафе, рестораны, образовательные и спортивные студии. В прошлом году в «Сердце Столицы» открыли школу на 500 учеников и детский сад на 225 детей.