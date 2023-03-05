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Аналитики назвали самые дорогие и бюджетные подарки к 8 Марта

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Среди популярных подарков к 8 Марта заметнее всего подорожала одежда, украшения и походы в ресторан. Об этом в МТС-банке сообщили РИА Новости.

Стоимость среднего чека в магазинах одежды выросла в полтора раза — на 52%. С 2700 она выросла до 4100 руб.

В ресторанах цены выросли на 44%, стоимость чека в среднем увеличилась с 900 до 1300 руб. В ювелирных магазинах средний размер покупки вырос на 42% — с 7 200 до 10 200 руб.

При этом в косметических магазинах цены снизились на 5%, а средний чек на покупку гаджетов и аксессуаров упал на 11% до 5 500 руб.

Аналитики подсчитали, что цветы в марте покупают на 60% чаще, чем в другие месяцы, а средний чек за них составит 1700 руб. Достаточно дорогим подарком может быть поход в театр (средняя стоимость — 3000 руб.) и спорттовары (около 3900 руб.).

Ранее аналитики выяснили, где российские путешественники будут отдыхать на 8 Марта. 35,9% всех путешественников отправятся отдыхать в Турцию. Это направление назвали самым популярным.

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