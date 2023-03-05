Локомотив столкнулся с пассажирским поездом в Казахстане

Локомотив, следовавший по маршруту Самара — Бишкек, столкнулся с пассажирским поездом в Актюбинской области Казахстана, сообщает Sputnik Казахстан.

Столкновение произошло утром 5 марта, пострадавших нет. Пассажиров пересадили в другие вагоны в составе поезда.

Причины произошедшего расследуются, предварительная версия – вина локомотивной бригады маневрового локомотива.

Ранее сообщалось, что поезд железнодорожной компании Norfolk Southern сошел с рельсов в округе Кларк, штат Огайо, местных жителей просят не приближаться к месту происшествия.

По заявлению властей округа Кларк, окружное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями просит жителей в радиусе 1 000 футов (примерно 305 метров) от схода поезда с рельсов укрыться на местах в целях предосторожности.

В публикации отмечается, что на месте происшествия работают полицейские и пожарно-спасательное подразделение.

По словам представителя Norfolk Southern, порядка 20 вагонов сошли с рельсов. В компании отмечают, что никто в результате происшествия не пострадал. Представитель добавил, что на место инцидента направились сотрудники компании, чтобы начать работы по очистке.