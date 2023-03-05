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«Самый жестокий заключенный» Британии Бронсон пытается выйти по УДО

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Известный своей жестокостью заключенный тюрьмы «Вудхилл» в городе Милтон-Кинс Чарльз Сальвадор, известный также как Чарльз Бронсон (настоящая фамилия Питерсон), в последний раз требует публичного рассмотрения своей заявки об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщает Bloomberg.

За всю историю британского права Бронсон станет вторым заключенным, чье дело будет заслушано публично.

Почти 50 лет мужчина провел в тюрьме. Впервые он был заключен под стражу в 1968 году. 11 раз преступник брал в заложники людей, в том числе губернаторов, врачей, персонал, собственного адвоката и, в 2000 году, тюремного служащего. С тех пор Совет по условно-досрочному освобождению неоднократно отказывался распорядиться о его освобождении.

Обсуждая перспективу пересмотра условно-досрочного освобождения, Бронсон заявил, что он исправился, заверял, что обратился к искусству, находясь за решеткой, и надеется, что сможет насладиться остатком своей жизни.

«У меня ужасное, неприятное, порочное, жестокое прошлое, (но) я никогда никого не убивал, я никогда не причинял вреда женщине, никогда не причинял вреда ребенку», — сказал он.

Ранее сообщалось, что мужчина, напавший на полицейских, вдохновившись фильмом о Бронсоне, получил условный срок.

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