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В Днепропетровской области Украины объявили воздушную тревогу

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Global Look Press

На Украине в Днепропетровской области, согласно предварительным данным, объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, полученную официальным сервисом оповещения населения страны.

По сведениям агентства, 5 марта сирены можно было услышать в подконтрольных Киеву частях Донецкой народной республики и Запорожской области.

В настоящий момент другие подробности по ситуации с тревогой на Украине не приводятся.

Также нет пояснений, как долго будет действовать новая тревога в Днепропетровской области.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Днем ранее воздушная тревога объявлялась в ряде регионов Украины. Оповещение украинцы могли услышать в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины.

Также днем 2 марта воздушную тревогу объявляли в двух регионах Украины, которые граничат с Брянской областью.

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