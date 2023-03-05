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Аллерголог дала советы по выбору цветов на 8 Марта

Аллерголог Хисамутдинова: не стоит дарить цветы с ярко выраженным ароматом

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Николай Хижняк/РИА «Новости»

Врач аллерголог-иммунолог телемедицинского сервиса «Доктис» Алия Хисамутдинова поделилась советами, как правильно составить «неаллергенный» букет. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

По ее словам, основными аллергенами, которые содержаться в цветах, являются пыльца, сок и эфирные масла. Почва, удобрения, средства для ухода за комнатными цветами и растения в горшках также могут вызвать аллергическую реакцию.

«Не стоит дарить цветы с ярко выраженным ароматом. Как правило, чем сильнее аромат, тем выше аллергенность, поэтому лучше отказаться от лилий, гиацинтов и ландышей», — подчеркнула эксперт.

По ее словам, следует избегать цветов с большим количеством пыльцы, а также избегать цветочные композиции из множества растений.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что теплее всего 8 марта будет в Приморском крае и на юге европейской части страны.

Он уточнил, что на юге будет от 10 до 15 градусов. Это касается Ростова, Крыма и Краснодарского края.

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