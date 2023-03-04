Воздушная тревога объявлена в ряде регионов Украины

Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом сообщает украинское Министерство цифровой трансформации.

Ранее воздушная тревога была объявлена в четырех областях Украины, как сообщала онлайн-карта украинского министерства цифровой трансформации. Тревога звучала в Сумской, Полтавской, Кировоградской и Черкасской областях Украины.

Также воздушная тревога была объявлена утром 3 марта на всей территории Украины. В частности, тревога была объявлена в Киеве и Киевской области, Николаевской и Одесской областях, а также в западных и восточных регионах страны.

Днем 2 марта воздушную тревогу объявляли в двух регионах Украины, которые граничат с Брянской областью. Сигналы тревоги звучали в Сумской и Черниговской областях, также тревога объявлялась в Полтавской области. Также Минцифры Украины сообщило об объявлении воздушной тревоги в двух регионах, граничащих с Брянской областью.