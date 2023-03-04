Губернатор Брянской области пообещал построить дом семье мальчика, раненного при диверсии

Губернатор Брянской области Александр Богомаз пообещал построить дом за свои собственные средства многодетной семье мальчика Федора, который пострадал от теракта, устроенного украинскими диверсантами. Его слова приводит телеканал «Россия 24».

Об этом губернатор сказал во время беседы с матерью Федора, когда посещал его в больнице. Мама мальчика сообщила, что семья проживала в доме без удобств.

«Не просто куплю, а куплю вам дом и сделаем вам ремонт хороший», — заявил Богомаз.

Ранее мальчик Федор, который 2 марта получил ранение при обстреле гражданской машины диверсантами в Климовском районе, рассказал подробности произошедшего. Он отметил, что начал снимать куртку, когда забежал за дом. Он заметил, что у него пошла кровь и понял, что это было ранение от пули. Врачи расценивают состояние Федора как тяжелое, его прооперировали.

До этого сообщалось, что мальчика наградили медалью. Он был награжден ведомственной медалью «Доблесть и отвага» по поручению главы СК Александра Бастрыкина за «проявление героизма и самоотверженность во время происшествия в Климовском районе».

Как рассказали в СК, 3 марта 10-летний житель Брянской области по имени Федор и две девочки 2015 и 2016 годов рождения направлялись в школу на машине, которая подверглась нападению вооруженных лиц. Водитель был убит, но мальчик не оставил девочек и помог им выйти из машины через заднюю дверь, а затем сказал бежать в лес.