Экс-эскортницу наградили медалью за содействие украинской разведке

Бывшую экскортницу Оксану Волощук, которая известна под псевдонимом Ксюша Манекен, наградили медалью «За содействие военной разведке Украины» ІІ степени. Об этом сообщил украинский «24 канал».

По данным СМИ, Волощук опубликовала в своих социальных сетях фото с советником главы офиса президента Украины Михаилом Подоляком. Однако спустя время снимок был удален из блога. Она не сообщила, за какие заслуги ей вручили медаль Главного управления разведки Украины.

«Комик стал президентом, «эскортница» получила орден, а вы, такие правильные, не получили», — написала под удаленной фотографией награжденная в своем блоге.

В апреле 2022 года в городе Херсон, находящемся под контролем вооруженных сил России, российские силовики обнаружили документы более двадцати украинских гражданок, занимавшихся проституцией и предоставлением эскорт-услуг, которых Служба внешней разведки Украины использовала в качестве информаторов и диверсантов. Один из силовиков уточнил, что информацию об этих сотрудницах СВР Украины россиянам передал бывший сотрудник спецслужб Украины.