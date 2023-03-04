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В Саратовской области подростки забирали деньги у пенсионеров и передавали их мошенникам

В Балаково Свердловской области пенсионерки отдали подросткам около 800 тыс. руб. Затем деньги были переданы мошенникам, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

В конце февраля 2023 года в полицию обратились две пожилые жительницы Балаково. Женщины рассказали, что с ними связались неизвестные, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов. Они рассказали пенсионеркам, что их родственники стали виновниками ДТП. «Полицейские» предложили урегулировать проблему за крупную денежную сумму.

После этого в квартиры женщин пришли неизвестные молодые люди. Одна из пенсионерок передала 202 тыс. руб., вторая — 555 тыс. руб.

По факту совершения преступления были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 159 и ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Сотрудники правоохранительных органов установили, что к женщинам приходили подростки 14 и 16 лет. Они стали подозреваемыми. Сейчас обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Ранее в городе Удачный Мирнинского района Якутии школьник перевел мошенникам деньги своей матери, чтобы прокачать онлайн-игру.

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