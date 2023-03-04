РИА Новости: в Twitter связали разницу в приеме Лаврова и Бербок в Индии с влиянием России

В Twitter активно обсуждают различие в том, как в Индии встретили министров иностранных дел России и Германии Сергея Лаврова и Анналену Бербок. Видеоролик опубликовал RT DE, пишет РИА Новости.

«Но ведь нам все время говорят, что Россия изолирована», — написал один из комментаторов.

«Никто не приветствует поджигателя конфликта», — отметил другой.

«Мы живем в новом мировом порядке», — заключил читатель.

Встреча глав МИД G20 состоялась в Нью-Дели с 1 по 2 марта. В саммите принимали участие главы МИД стран-членов «Большой двадцатки». Среди специально приглашенных гостей присутствовали также международные организации. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на встрече стран G20 заявил, что хотел бы принести Индии извинения за непотребное поведение ряда западных делегаций, которые, по его словам, превратили работу в «балаган».

По итогам встречи министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар сообщил, что главы МИД стран G20 не смогли принять итоговую декларацию.