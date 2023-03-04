ФСБ опубликовала видео с задержанной жительницей Москвы по подозрению в финансировании ВСУ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ показала видео с жительницей Москвы, которую заподозрили в перечислении денег Вооруженным силам Украины, она задержана. Об этом сообщается в Telegram-канале РБК.

В размещенном ролике подозреваемая приезжает к зданию Лефортовского районного суда столицы и потом проходит в зал заседаний, где рассматривался вопрос о заключении ее под стражу.

В данном видео лицо фигурантки расследования скрыто от зрителя.

В настоящий момент примерный возраст жительницы города, проходящей по статье 275 Уголовного кодекса России о государственной измене, не называется.

Ранее ФСБ задержала москвичку по делу о госизмене из-за оказания помощи украинской армии. Ей грозит до 20 лет тюрьмы. Женщину арестовали на два месяца. Идут оперативно-разыскные мероприятия, направленные в том числе на задержание соучастников задержанной.