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В России за сутки выявили еще 14049 новых случаев заражения коронавирусом

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Depositphotos

В России за минувшие сутки было выявлено 14049 заболевших COVID-19, информирует оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

По его данным, 1571 человек в стране госпитализирован за последние 24 часа, этот показатель оказался на 1,6% больше по сравнению с 3 марта. Из больниц за сутки выписали 11 462 выздоровевших, подтверждено 39 летальных исходов, уточняет оперштаб.

До этого, 3 марта, сообщалось, что в РФ зафиксировали 14516 новых случаев COVID-19, 40 человек скончались от последствий заболевания.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявляли, что за период 30 января — 26 февраля 2023 года число случаев заболевания COVID-19 и смертей от него в мире снизилось на 77% и 66% соответственно.

В конце февраля Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости COVID-19, гриппом и ОРВИ в России. Однако глава ведомства Анна Попова предостерегла от преждевременных разговоров о завершении пандемии.

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