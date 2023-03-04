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В Днепропетровской области Украины в третий раз за утро объявили воздушную тревогу

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Global Look Press

Воздушная тревога в Днепропетровской области объявлена в третий раз за утро, свидетельствуют данные украинского официального ресурса по оповещению населения.

Воздушная тревога была объявлена спустя 15 минут после отбоя прежнего предупреждения.

Красным цветом на карте также помечены Крым, территории Луганской и Донецкой народных республик, а также части Херсонской и Запорожской областей.

По информации областной администрации, в первый раз за 4 марта тревога звучала в 7.05, в 8.14 ее отменили. Затем, в 8.29, власти вновь предупредили жителей об угрозе, спустя полчаса уведомили о ее отбое. В 9.15 сирены зазвучали вновь, в 9.49 предупреждение сняли.

Сигналы тревоги также звучали несколько раз утром 4 марта в Харьковской области. Предупреждение было объявлено и в Полтавской области, информацию подтвердил глава региона Дмитрий Лунин.

В настоящее время на территории Украины проводится российская специальная военная операция, объявленная в феврале прошлого года президентом РФ Владимиром Путиным в ответ на просьбу о помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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