В Североуральске воспитанница интерната сильно избила 13-летнюю девочку за выданный секрет

В Североуральске 17-летняя воспитанница интерната жестоко избила 13-летнюю девочку, которая выдала ее секрет, сообщается в Telegram-канале Ural Mash.

По предварительным данным, 17-летняя школьница недавно приехала в североуральский реабилитационный центр. В феврале 2023 года 13-летняя воспитанница выдала секрет подростка, из-за чего она решила ее проучить. В присутствии других детей 17-летняя школьница начала жестоко избивать девочку. Присутствующие записывали происходящее на камеры мобильных телефонов.

В результате драки у пострадавшей было диагностировано сотрясение головного мозга, она была госпитализирована. Ее обидчицу доставили в полицию, однако расследовать ничего не стали.

Тогда кто-то отправил видеозапись бывшей воспитательнице, которая предала ее огласке. После этого ролик начал распространяться в социальных сетях, из-за чего в интернат приехал городской прокурор.

Ранее в Хабаровске воспитанник интерната попытался убить сверстника.