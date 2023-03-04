Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Санкт-Петербурге покупатель оставил в камере хранения 65 граммов наркотического вещества

close
100%
Unsplash

В Санкт-Петербурге сотрудники магазина обнаружили в камере хранения вещество, похожее на наркотик. После этого они вызвали полицию, сообщает 78.ru в официальном Telegram-канале.

В петербуржском продуктовом магазине, расположенном на Будапештской улице, покупатель оставил в камере хранения пакетик с неизвестным содержимым. Сотрудники предприятия, заподозрив, что это запрещенные наркотические вещества, вызвали полицию.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что пакетик оставил 33-летний местный житель. Мужчину уже задержали. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Администрация продуктового магазина решила перестраховаться и повесить на входной двери объявление, что она не несет ответственности за оставленные в камере хранения вещи.

Ранее в Сибири ликвидировали крупную нарколабораторию со 140 кг запрещенных веществ.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть