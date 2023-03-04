В Санкт-Петербурге покупатель оставил в камере хранения 65 граммов наркотического вещества

В Санкт-Петербурге сотрудники магазина обнаружили в камере хранения вещество, похожее на наркотик. После этого они вызвали полицию, сообщает 78.ru в официальном Telegram-канале.

В петербуржском продуктовом магазине, расположенном на Будапештской улице, покупатель оставил в камере хранения пакетик с неизвестным содержимым. Сотрудники предприятия, заподозрив, что это запрещенные наркотические вещества, вызвали полицию.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что пакетик оставил 33-летний местный житель. Мужчину уже задержали. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Администрация продуктового магазина решила перестраховаться и повесить на входной двери объявление, что она не несет ответственности за оставленные в камере хранения вещи.

Ранее в Сибири ликвидировали крупную нарколабораторию со 140 кг запрещенных веществ.