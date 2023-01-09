Принц Гарри рассказал, что много лет надеялся, что принцесса Диана не погибла в аварии

Сын погибшей в автокатастрофе британской принцессы Дианы Гарри заявил, что на протяжении многих лет был уверен, что его мать не погибла, а решила на время исчезнуть. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CBS, приуроченном к выходу его мемуаров Spare («Запасной»).

«Долгое время я просто отказывался признать, что она ушла», — сказал Гарри и отметил, что у его брата, принца Уильяма, были похожие мысли.

Когда погибла принцесса Диана в 1995 году Гарри было 12 лет.

По его словам, он много лет верил в то, что через какое-то время она позвонит и они снова воссоединятся.

«Я часто говорил себе с самого утра: «Может быть, это тот день. Может быть, это тот день, когда она снова появится», — приводится в интервью фрагмент из его мемуаров.

Гарри также рассказал, что верил в то, что Диана может быть еще жива, пока ему не исполнилось 23 года и он впервые не посетил Париж.

Ранее сообщалось, что принц Гарри стал первым членом королевской семьи, публично осудившим обвиненного в сексуальном насилии принца Эндрю.