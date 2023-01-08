S7: ПЦР-тест на COVID-19 для прибывающих в Таиланд будет выборочным и платным

Авиакомпания S7 сообщила, что ПЦР-тест для прибывающих в Таиланд будет выборочным и платным. Об этом говорится на сайте компании.

По данным S7, иностранные граждане старше 18 лет с 9 января должны иметь для въезда в Таиланд сертификат о вакцинации от COVID-19, справку о выздоровлении от COVID-19 и справку о противопоказаниях к вакцинации, если они есть.

«Вы будете допущены на рейс, если у вас нет симптомов COVID-19. По прилете в Таиланд вы должны быть готовы пройти выборочное ПЦР-тестирование. Оно платное, стоимость — 200 THB (приблизительно 400 рублей)», — сказано в сообщении компании.

Ранее в Управлении гражданской авиации Таиланда сообщили, что прибывающим в Таиланд гражданам потребуется предъявить сертификат, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации от коронавируса.