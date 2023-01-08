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Кабмин поддержал признание экстремистскими карт, оспаривающих целостность РФ

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Правительство РФ положительно оценило законопроект, в рамках которого карты, оспаривающие территориальную целостность России, приравниваются к экстремистским материалам. Об этом сообщает ТАСС.

Проект вносит изменения в ст. 1 закона «О противодействии экстремистской деятельности». Предлагается дополнительно отнести к экстремистским материалам «картографические и иные документы и изображения, оспаривающие территориальную целостность России». В правительстве заявили, что готовы поддержать проект с учетом предложенных замечаний.

В кабмине отметили, что в законопроекте точно не отражены критерии, по которым можно определить, что материал оспаривает территориальную целостность страны. Непонятно также, подпадут ли под эту категорию материалы, выпущенные до принятия законопроекта.

Помимо этого, в кабмине указали на то, что карты, как правило, несут только информативную функцию, в то время как включение в список экстремистских материалов подразумевает наличие злого умысла. По мнению правительства, это может воспрепятствовать формированию стандартизированной правоприменительной практики.

Законопроект был внесен в Госдуму 16 сентября 2022 года. 20 декабря он был принят в первом чтении.

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