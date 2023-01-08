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Три человека погибли в результате взрыва в многоэтажке на юго-западе Москвы

В Москве при взрыве в квартире 19-этажного дома погибли три человека. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел днем 8 января текущего года в здании на улице Дмитрия Ульянова на юго-западе столицы. По данным источника, взрыв прогремел на 14-м этаже.

В результате хлопка в квартире выбило стекла и начался пожар. Сотрудники экстренных служб обнаружили на месте происшествия троих погибших. В настоящий момент спасатели продолжают ликвидацию последствий взрыва.

В пресс-службе столичной прокуратуры сообщили, что по факту случившегося организована доследственная проверка.

«Прокуратура Москвы контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего, ход и результаты процессуальной проверки, а также принятие процессуального решения, в том числе о возбуждении уголовного дела», — написали в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что число пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Хасавюрте возросло до пяти.

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