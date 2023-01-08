Мигрантка зарезала своего коллегу в мытищинской хинкальной

В Подмосковье конфликт сотрудников хинкальной закончился поножовщиной. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел 7 января текущего года в одном из заведений в Мытищах. Между работниками общепита завязалась потасовка, во время которой одна из сотрудниц схватила нож и нанесла своему 50-летнему оппоненту несколько ударов.

В результате полученных ран мужчина скончался на месте. По данным Telegram-канала Плохие новости 18+, вооруженный конфликт произошел из-за того, что мужчина стал предъявлять женщине претензии по поводу качества работы и ударил ее.

Спустя некоторое время 36-летнюю нападавшую, которая оказалась гражданкой Таджикистана, задержали возле ее дома. Позже в Telegram-канале Происшествия и новости Москвы сообщили, что иностранке уже избрали меру пресечения в виде ареста.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге 64-летний местный житель выстрелил в председателя гаражного кооператива и покончил с собой после того, как его лишили гаража.